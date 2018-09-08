На Донбассе опять неспокойно, есть погибшие

Как известно, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также неподалеку населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм.

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Водяное.

Сегодня восьмого сентября сепаратисты трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Крымского, Лебединского и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", на востоке Украины вступило в силу очередное перемирие. На этот раз оно связано с началом учебного года. Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.