09:17 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе опять неспокойно, есть погибшие

Всего за минувшие сутки проросийские боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Из-за этого один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 8 сентября.

На Донбассе опять неспокойно, есть погибшие

Как известно, противник дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также неподалеку населенного пункта Крымское ночью враг обстрелял позиции Объединенных сил из артиллерии калибра 152 мм, а уже вечером открывал огонь по опорному пункту в районе Светлодарской дуги с миномета калибра 120 мм.

Боевые действия велись в районе населенных пунктов Малиновое Счастье, Крымское, Орехово, Екатериновка, Луганское, Светлодарск, Пивденное, Новгородское, Опытное, Авдеевка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Водяное.

Сегодня восьмого сентября сепаратисты трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Крымского, Лебединского и Гнутово из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"на востоке Украины вступило в силу очередное перемирие. На этот раз оно связано с началом учебного года. Новый режим тишины на Донбассе был согласован в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы.


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