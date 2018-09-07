Ryanair расширит полеты в Украину

Об этом сообщает ЦТС.

По данным авиаперевозчика, в частности, из Варшавы планируется четыре новых рейса (Амман, Киев, Львов, Марсель); из Быдгоща - два (Глазго и Киев); из Кракова - пять (Амман, Бордо, Гамбург, Киев, Львов); из Познани - три (Корк, Киев, Стокгольм); из Вроцлава - один (Киев).

Также в Ryanair сообщили о намерении в следующем году разместить на своих польских базах в Варшаве (Модлин) и Кракове по одному самолету.

Как сообщал "УРА-Информ", венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность удешевления билетов на украинских направлениях в связи с выходом на рынок конкурента – ирландского бюджетного перевозчика Ryanair.