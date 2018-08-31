23:45 31.08.2018 | Общество | Новости
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Гонгконг - город, который не спит - ФОТО

Американский Давид Шерманн с высоты птичьего полета снял о Гонгконге фотопроект с говорящим названием "Инсомния". Свои фотографии он опубликовал на странице Instagram.

Гонгконг - город, который не спит - ФОТО

Известно, что световой шум в Гонконге сильно превышает норму. Гонконгское городское вечернее небо в 100-1000 раз ярче нормы, что мешает многим жителям города соблюдать необходимый для человеческого организма режим сна. Бессонница и прочие психологические расстройства, включая депрессию, преследуют жителей города.

Автор проекта показывает, как местный жители живут в условиях постоянного света. Но, кажется, им очень даже нравится романтика бессонных ночей, окутанных в неоновый свет. Фото из проекта "Инсомния" приглашают нас в царство непрекращающегося дня.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно интернет-издательство Bored Panda собрало подборку фото-коллажей, на которых четко видно, что приходится переживать парням ради того, чтобы сделать "лучшую" фотографию для своей возлюбленной.  


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