Боевики обстреляли КПВВ "Майорское" - ФОТО

Как говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил, обстрел произошел около четырех часов дня со стороны временно оккупированной территории со снайперских винтовок.

К счастью никто из людей не пострадал. Вместе с тем в результате обстрела поврежден один из модулей, в котором в то время пограничники Краматорского отряда из состава Объединенных сил осуществляли пропускные операции граждан, которые следовали через линию разграничения.

В настоящее время в указанном районе введен режим "Красный". Гражданских эвакуировали в безопасное место.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство чрезвычайных ситуаци России в ночь на четверг, 23 августа, отправило очередной так называемый "гуманитарный конвой. Это уже 80-я по счету автомобильная колонна, которые Россия отправляет в помощь боевикам.