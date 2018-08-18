11:36 18.08.2018 | Общество | Новости
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Германия готовится к масштабным военным учениям

Немецкий Бундесвер отправит более 8 тыс человек и более 100 единиц техники на НАТОвские учения. Об этом передает Deutsche Welle.

Германия готовится к масштабным военным учениям

В маневрах Тrident Juncture будут принимать участие 40 тыс. солдат из около 30 стран. Германия на этих маневрах является одной из крупнейших среди стран-участниц. В подобных учениях в 2015 году армия ФРГ была представлена ​​лишь тремя тысячами солдат.

В Берлине считают, что в условиях постоянно нарастающей угрозы продолжения "холодной войны", необходимо быть готовыми к любому сценарию развития событий, и силовое направление в данном вопросе не является исключением. 

Немецкому бюджету, по подсчетам оборонного ведомства страны, около 90 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в акватории Черного моря корабли постоянной НАТО провели совместную тренировку с кораблями и катерами ВМС Украины.


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