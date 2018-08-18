Германия готовится к масштабным военным учениям

Немецкий Бундесвер отправит более 8 тыс человек и более 100 единиц техники на НАТОвские учения. Об этом передает Deutsche Welle.
В маневрах Тrident Juncture будут принимать участие 40 тыс. солдат из около 30 стран. Германия на этих маневрах является одной из крупнейших среди стран-участниц. В подобных учениях в 2015 году армия ФРГ была представлена лишь тремя тысячами солдат.
В Берлине считают, что в условиях постоянно нарастающей угрозы продолжения "холодной войны", необходимо быть готовыми к любому сценарию развития событий, и силовое направление в данном вопросе не является исключением.
Немецкому бюджету, по подсчетам оборонного ведомства страны, около 90 млн евро.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в акватории Черного моря корабли постоянной НАТО провели совместную тренировку с кораблями и катерами ВМС Украины.