Германия готовится к масштабным военным учениям

В маневрах Тrident Juncture будут принимать участие 40 тыс. солдат из около 30 стран. Германия на этих маневрах является одной из крупнейших среди стран-участниц. В подобных учениях в 2015 году армия ФРГ была представлена ​​лишь тремя тысячами солдат.

В Берлине считают, что в условиях постоянно нарастающей угрозы продолжения "холодной войны", необходимо быть готовыми к любому сценарию развития событий, и силовое направление в данном вопросе не является исключением.

Немецкому бюджету, по подсчетам оборонного ведомства страны, около 90 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в акватории Черного моря корабли постоянной НАТО провели совместную тренировку с кораблями и катерами ВМС Украины.