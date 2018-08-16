Ученые рассказали, что погрузит Землю в искусственную зиму

Горячие источники и пар из-под земли на северо-западе Вайоминга питаются из супервулкана, который подпитывается из огромной магматической камеры. Мощность извержения будет достаточна, чтобы выплеснуть более тысячи кубических километров породы и золы. Лава превратила бы большую часть континентальных Соединенных Штатов в обломки и потенциально погрузила бы Землю в вулканическую зиму.

В 2017 года ученые из NASA провели эксперимент, чтобы проверить, сможет ли человечество предотвратить пагубные последствия извержения. Инженер Лаборатории реактивного движения Брайан Уилкокс предложил просверлить ряд колодцев по периметру парка и заливать туда холодную воду. Гипотетически, это помогло бы охладить магматическую камеру Йеллоустоуна.

Такая система также поможет обеспечить страну достаточным количеством геотермальной энергии. Однако на территории национальных парков запрещено коммерческое развитие энергетики, чтобы сохранить эти регионы от пагубного человеческого вмешательства. Общество обеспокоено, что новые электростанции будут загрязнять окружающую среду. Также верующие люди боятся, что любые манипуляции с вулканами разгневают местных богов.

Как сообщал "УРА-Информ", известная британская рок-группа "Suede" отсняла клип в заброшенном городе Припять. Соответствующая видеоработа на песню "Life Is Golden" войдет в их новый альбом "The Blue Hour".