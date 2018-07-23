Боевики за минувшие сутки 15 раз открывали огонь, ранен один военный

При этом тяжелое вооружение не применяли. Вместе с тем в результате боевых действий ранен один военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник в течение дня вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

Кроме того, за текущие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорского.

По данным украинской разведки, двое боевиков были ранены.

Напомним, в воскресенье с семь часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действие ранения получил один военных.