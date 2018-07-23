08:59 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики за минувшие сутки 15 раз открывали огонь, ранен один военный

За минувшие сутки воскресенье, 22 июля, на Донбассе боевики 15 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

Боевики за минувшие сутки 15 раз открывали огонь, ранен один военный

При этом тяжелое вооружение не применяли. Вместе с тем в результате боевых действий ранен один военнослужащий.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, противник в течение дня вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

Кроме того, за текущие сутки боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Майорского.

По данным украинской разведки, двое боевиков были ранены.

Напомним, в воскресенье с семь часов утра и до шести часов вечера российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действие ранения получил один военных.


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