09:37 20.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокат Сенцова рассказал, когда посетит заключенного

Адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе в следующий раз посетит своего подзащитного в августе. Об этом он сказал в комментарии "Громадському".

Адвокат Сенцова рассказал, когда посетит заключенного

По словам стороны защиты, ситуация с заключенный Сенцовым не изменилась, поэтому ездить к нему пока нет смысла.

Кроме того, в зале суда прозвучала дата 25 июля, что в этот день должно что-то изменится, но что именно неизвестно.

Стоит добавить, что в данный момент Олег Сенцов продолжает голодовку, с требованием освободить всех политзаключенных. Кроме того, мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. В тот же день в социальных сетях появились сообщения о якобы смерти Сенцова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",украинский омбудсмен Людмила Денисова в четверг, 19 июля, обратилась к верховному комиссару Организации объединенных наций по правам человека Зейд Рааду аль Хуссейну, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович по организации визита их представителей в колонию, где содержится политзаключенный Олег Сенцов.


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