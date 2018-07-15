На Киевщине запретили вылавливать раков

В Киевской области с 15 июля строго запрещен вылова раков на период до 1 сентября. Об этом передает пресс-служба Киевского рыбоохранного патруля рыбного хозяйства Украины.
Напомним, что согласно украинскому законодательству, за вылов раков в течение запрета на нарушителя может ожидать административная ответственность как за ч.3 ст.85 КУоАП, что составляет 170 гривен., Так и по ч.4 ст.85 КоАП (штраф от 340 до 680 гривен с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения и незаконно добытых живых ресурсов).
Данная статья предусматривает наложение штрафа в размере от 1700 до 6800 грн. или ограничением свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.
На сегодняшний день такса для исчисления размера возмещения вреда за каждого выловленного рака в размере 25,5 гривен.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине с апреля запрещен массовый вылов рыбы на период ее нереста.