Сегодня в Украине отмечается День военно-морского флота

Председатель СНБО Александр Турчинов поздравил всех морских служащих с их профессиональным праздником. В своей речи он подчеркнул, что военно-морские силы после 20 лет застоя восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины.

Страна прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, что с 2 июля на Черном море пройдут украинско-американские морские учения "Си Бриз - 2018". В ходе маневров военно-морских сил будут принимать участие более трех десятков американских кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июня Украина отметила 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996.