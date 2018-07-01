13:58 01.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сегодня в Украине отмечается День военно-морского флота

В соответствии с Указом Президента Украины № 331/2015 в первое воскресенье июля в Украине отмечают День военно-морских сил. Об этом говорится на официальном сайте СНБО.

Сегодня в Украине отмечается День военно-морского флота

Председатель СНБО Александр Турчинов поздравил всех морских служащих с их профессиональным праздником. В своей речи он подчеркнул, что военно-морские силы после 20 лет застоя восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины. 

Страна прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, что с 2 июля на Черном море пройдут украинско-американские морские учения "Си Бриз - 2018". В ходе маневров военно-морских сил будут принимать участие более трех десятков американских кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 28 июня Украина отметила 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996. 


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