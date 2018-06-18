В понедельник в Украине жарко и сухо, лишь на севере страны пройдут грозы

В западных, Винницкой, Житомирской, ночью местами и в Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 16-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 11-17 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 22-28 жарких градусов.

На севере страны в понедельник ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

В центре Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 теплых градусов, днем воздух раскалится до 25-30 градусов, а в Днепропетровской области - до 32 градусов.

На востоке Украины осадков синоптики также не обещают. Ночная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла. Днем будет от 24 до 30 жарких градусов.

На юге Украины в понедельник сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух раскалится до 27-32 градуса.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 16-21 градуса. Днем воздух раскалится до 27-32 градуса.

Народный прогноз: 18 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: "День Дорофея - утро вечера мудренее". Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году - "воробьиные".