В Украину прилетели пострадавшие в результате аварии в Беларуси детей – ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на днях медицинский самолет АН-26 вылетел в Брест, после чего в тот же день прилетел в Сумы.

В аэропорту пострадавших ребят Андрея, Артема и Платона встретили спасатели и медики. Детей в каретах скорой помощи доставили в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство направила самолет в Беларусь за тремя детьми из футбольной команды, которые ранее в мае попали в жуткое ДТП.

По словам главы правительства, самолет уже отправился в направлении Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад.