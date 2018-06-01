10:52 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину прилетели пострадавшие в результате аварии в Беларуси детей – ФОТО

В Украину доставили детей, которые более двух недель назад пострадали в аварии в Беларуси.

В Украину прилетели пострадавшие в результате аварии в Беларуси детей – ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на днях медицинский самолет АН-26 вылетел в Брест, после чего в тот же день прилетел в Сумы.

В аэропорту пострадавших ребят Андрея, Артема и Платона встретили спасатели и медики. Детей в каретах скорой помощи доставили в Сумскую областную детскую клиническую больницу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство направила самолет в Беларусь за тремя детьми из футбольной команды, которые ранее в мае попали в жуткое ДТП.

По словам главы правительства, самолет уже отправился в направлении Беларуси за юными украинскими футболистами, которые попали в ДТП более двух недель назад.


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