В Украине в первый день лета станет немного прохладнее

Атмосферное давление начнет расти, и погоду будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью. Осадков синоптики не обещают, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха сегодня в среднем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня облаков наблюдаться не будет, небо все время будет ясным. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 11-13 теплых градусов. Днем будет от 22 до 24 градуса со знаком плюс.

На западе Украины в первый день лета осадков синоптики не обещают. Только днем в Закарпатье местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов, в Закарпатье столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов выше нуля.

На севере страны в пятницу без осадков. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем термометры покажут от 20 до 26 градусов тепла, в Черниговской и Сумской областях 15-22 градуса.

В центре Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-14 теплых градусов. Днем температура воздуха прогреется до 18-26 градусов, в Полтавской области до 17-22 градусов.

На востоке Украины в пятницу синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 4-10 теплых градусов. Дневная температура воздуха составит 15-22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 градусов тепла, на побережье морей 15-18 градусов. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов, а в Одесской области до 29 градусов.

В Крыму в пятницу также сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-26 градусов.

Народный прогноз: В первый день лета почитается память благословенного князя Иоанна Угличского и великого князя Дмитрия Донского. В прежние времена в этот день еще бывали заморозки на почве. Наши предки заметили, если первые два дня июня льет дождь - весь месяц сухой, а лето будет теплым. А вот если лето начиналось с холодов, то последующие 40 дней будут холодными. Наблюдали также за птичьим царством: если вороны садятся клювами в одну сторону - к сильному ветру.