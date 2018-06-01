Неле Штепе вновь продлили срок домашнего ареста

Сообщается, что официальное уведомление об отводе в областной прокуратуре получили сегодня утром. Разрешение было дано трем судьям - двум из основного состава и одному запасному. Новый судейский состав будет представлен уже на новом заседании 4 июня.

Это уже не первый случай добровольного отказа судей разбирать дело Штепы. Ранее заседание не состоялось, поскольку одна из судья коллегии находится в отпуске. Еще несколько раз судьи заявляли о неявке на дело из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Н.Штепа была задержана 11 июля 2014 после того, как она призвала Путина войти в Славянск. По ее словам, ей угрожали террористы, в плену ее истязали, а интервью для российских медиа сделаны "под дулом автомата". Ей светит пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейский суд по правам человека утвердил решение о рассмотрении жалобы экс-главы Славянска Нели Штепы в приоритетном порядке.