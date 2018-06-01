23:20 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Неле Штепе вновь продлили срок домашнего ареста

Орджоникидзевский районный суд Харькова опять отвел дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за самоотвода судей. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Неле Штепе вновь продлили срок домашнего ареста

Сообщается, что официальное уведомление об отводе в областной прокуратуре получили сегодня утром. Разрешение было дано трем судьям - двум из основного состава и одному запасному. Новый судейский состав будет представлен уже на новом заседании 4 июня. 

Это уже не первый случай добровольного отказа судей разбирать дело Штепы. Ранее заседание не состоялось, поскольку одна из судья коллегии находится в отпуске. Еще несколько раз судьи заявляли о неявке на дело из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что Н.Штепа была задержана 11 июля 2014 после того, как она призвала Путина войти в Славянск. По ее словам, ей угрожали террористы, в плену ее истязали, а интервью для российских медиа сделаны "под дулом автомата". Ей светит пожизненное заключение. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Европейский суд по правам человека утвердил решение о рассмотрении жалобы экс-главы Славянска Нели Штепы в приоритетном порядке. 


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