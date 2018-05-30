В Украине в среду продолжит господствовать теплая, сухая погода

Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, в большинстве южных областей местами порывы будут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо останется ясным до самого позднего вечера. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины в среду установится жаркая и сухая погода. Температура воздуха ночью не опустится ниже 8-16 градусов выше нуля. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов.

На севере страны сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

В центре Украины 30 мая осадков также не предвидится. Ночная температура воздуха составит 8-14 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 23 до 29 жарких градусов.

На востоке страны также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 4-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

На юге Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-30 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 11-16 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 30 мая отмечается день преподобного Исаакия Далматского, апостола Андроника и святой Иунии. Они верили во Христа, проповедовали его учение. Скончались мирно, что для I века было редкостью. В старину заметили, что погода летом будет именно такой, какой она была в этот день.