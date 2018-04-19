10:34 19.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В украинской летчицы в СИЗО появилось интересное увлечение - ФОТО

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая сейчас находится в следственном изоляторе, увлеклась древним декоративно-прикладным искусством – оригами. 

В украинской летчицы в СИЗО появилось интересное увлечение - ФОТО

Об этом свидетельствуют снимки на странице Киевского НИИ судебных экспертиз в Facebook.

По словам заведующего отделом психологических исследований Юрия Борисовича Ирхин, своеобразные подарки от Надежды Савченко, которые она сделала собственноручно, были переданы в музей Института.

Отметим, что на снимках видно, что народный депутат во время пребывания в следственном изоляторе начала изготавливать оригами. Надежда Савченко смастерила из бумаги двух птиц.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подозреваемая в подготовке теракта нардеп Надежда Савченко пройдет допрос на полиграфе прямо в следственном изоляторе СБУ.


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