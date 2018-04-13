Эксклюзив: Следующий санкционный шаг США против России может быть значительно жестче, - Золотухин

В интервью "Первому Деловому" он рассказал, что ранее ограничения были персонального характера. Тогда как сейчас, по словам эксперта, санкции ввели на публичные компании.

"И это новый шаг. Потому, что те публичные компании, которые появились сейчас в санкционном списке – занимают очень малую долю ВВП России. Это в основном алюминий. Хотя ничего не говориться про металлургию, ни про горнорудный комплекс, уголь, ни тем более нефтегазовую отрасль. Однако, таким образом Америка дает понять, что дальше – если Россия не пойдет на встречу в переговорах – то и все остальные компании могут оказаться под угрозой. Это означает, что фактически международные компании не смогут работать с российскими на развитых рынках. Ибо как только ты начинаешь работать с компаниями из санкционного списка – ты попадаешь в зону риска, что с тобой американские банки не смогут проводить операции".

Полное интервью смотрите на сайте "Первого Делового".