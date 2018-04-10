В Италии произошло землетрясение, есть разрушения

Его магнитуда составила 4,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает агентство АНСА, ссылаясь на данные Национального института геофизики и вулканологии Италии, подземные толчки зафиксированы в административной области Марке на Адриатическом побережье страны.

Землетрясение, по было зарегистрировано в шесть часов утра по киевскому времени в двух километрах от коммуны Мучча.

При этом мэр коммуны Мучча Марио Барони сообщил, что в результате землетрясения обрушилась небольшая колокольня одной из церквей. По его словам, данные о других возможных разрушений уточняются.

В свою очередь мэр коммуны Пьеве Торина Алессандро Джентилуччи также сообщил о возможных разрушениях, но отметил, что никто не пострадал. В коммуне закрыты школы.

Железнодорожный оператор Trenitalia в качестве меры предосторожности приостановил движение поездов между коммуной Чивитанова-Марке и городом Мачерата.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии, где накануне произошло сильное землетрясение, пострадали четыре человека. При этом сейсмологи сообщают о серии землетрясений на юго-западе страны. Как сообщает агентство Japantoday, ссылаясь на данные национального метеорологического управления, магнитуда самого сильного подземного толчка составила 6,1 баллов по шкале Рихтера.