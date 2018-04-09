14:52 09.04.2018 | Общество | Новости
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Россия отобрала лицензию у севастопольского банка

Центральный банк России отозвал разрешение на ведение банковских операций у банка "ВВБ", который зарегистрирован в оккупированном Севастополе.

Россия отобрала лицензию у севастопольского банка

Об этом сообщает официальный сайт Центробанка РФ.

Указано, что с 9 апреля 2018 года лицензия будет отобрана у кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" (регистрационный номер Банка России 1093, дата регистрации — 05.12.1990), в связи с системными нарушениями. 

В частности, в средствах кредитной организации появилось внушительное количество проблемных активов и имущества, стоимость которого была завышена, что привело к абсолютной утрате собственных средств банка.

Помимо этого сообщается, что ВВБ не отчитывался перед Центральным Банком по операциям, подлежащим обязательному контролю. В итоге он нарушил требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки Министерство финансов пополнил список ограничительных санкционных мер в сторону бизнесменов и топ-менеджеров Российской Федерации.


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