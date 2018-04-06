22:17 06.04.2018 | Общество | Новости
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В Румынии внезапно вспыхнула эпидемия кори

По всей Румынии корью заболело 12 тыс человек. Об этом передает The Associated Press.

В Румынии внезапно вспыхнула эпидемия кори

Только за текущую неделю было зафиксировано 204 случая заболеваемости. Вирус распространяется воздушно-капельным и тактильным путем. Национальный минздрав рекомендует гражданам временно воздержаться от посещения общественных мест.

Часть заболевших поместили в карантинное отделение, сообщается о погибшем 9-месячном ребенке. 

Напомним, что Украину под конец февраля накрыла волна заболеваемости кори и ОРВИ. В стране в течении всего зимнего периода заболело 2 тысячи 84 человека, из них 1 тысяча 375 детей и 709 взрослых. Были госпитализированы 1 тыс. 398 человек. Среди них 750 детей и лабораторно диагноз подтвержден у 169 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Польше зафиксировали вспышку кори у 120 граждан.


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