09:10 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье во всю цветут крокусы - ФОТО

Ранней весной, как только сходит снег, в Карпатах появляются первые весенние цветы - крокусы. В этом году хоть и весна пришла с опозданием, но целые поляны с шафранами мы все же смогли увидеть.

На Закарпатье во всю цветут крокусы - ФОТО

Соответствующие снимки опубликовал известный экскурсовод Юрий Радивилов на своей Facebook-странице.

В его посте говорится о том, что в селе Колочава Межгорского района появились цветущие поляны. Такой пик цветения будет от Пасхи и продержится ориентировочно неделю, возможно полторы, подчеркнул экскурсовод.

Отметим, что крокусы занесены в Красную книгу. Их срывать категорически запрещается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", масштабное озеленение столицы начнется не раньше конце апреля - начале мая. Основной проблемой для создания новых зеленых насаждений является холодный грунт.


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