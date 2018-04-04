На Закарпатье во всю цветут крокусы - ФОТО

Соответствующие снимки опубликовал известный экскурсовод Юрий Радивилов на своей Facebook-странице.

В его посте говорится о том, что в селе Колочава Межгорского района появились цветущие поляны. Такой пик цветения будет от Пасхи и продержится ориентировочно неделю, возможно полторы, подчеркнул экскурсовод.

Отметим, что крокусы занесены в Красную книгу. Их срывать категорически запрещается.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", масштабное озеленение столицы начнется не раньше конце апреля - начале мая. Основной проблемой для создания новых зеленых насаждений является холодный грунт.