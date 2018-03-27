Дунай затапливает Одесскую область - ВИДЕО

По состоянию на утро вторника, 27 марта, в Одесской области уже подтопило четыре населенных пункта. Вместе с тем вода в реке продолжает прибывать и угрожает подтоплением около 30 населенным пунктов, которые находятся в зоне риска.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас больше всего страдает от высокой воды город Вилково Одесской области. Тут спасатели уже откачали более 400 кубических метров воды.

Вместе с тем председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов рассказал, что

наводнение и шторм повалили знак "Нулевой километр", который расположен в месте, где встречаются воды Черного моря и реки Дунай. Туристам пришлось собственноручно восстанавливать его.

Есть угроза подтопления в Измаильском районе, Ренийском и Килийском. То есть все районы, находящиеся рядом с Дунаем, есть соответствующая угроза. Речь идет о ста тысячах человек, живущих в этих районах, включая город Измаил, - пояснил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с потеплением на водоемах Украины ожидается повышение уровня воды. На реках и водохранилищах начинается постепенное ослабление ледостава, а на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда. Об этом во вторник, 27 марта, предупреждает Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.