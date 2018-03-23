В Украине в пятницу холодная погода с ночными морозами

В этот день в большинстве областей синоптики осадков не обещают. Лишь в южной части днем мокрый снег с дождем, местами гололед. Порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве сегодня небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 10-12 градусов. Днем потеплеет до 1-3 градуса.

На западе Украины без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла.

На севере страны в пятницу без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью опустится до минус 9-15 градусов. Дневная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В центре Украины сегодня синоптики осадков не обещают. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза. Дневная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

На востоке страны переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до 10-16 градусов ниже нуля. Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 2 градусов до минус 4 градусов.

На юге Украины ночью без существенных осадков, днем мокрый снег с дождем, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов со знаком минус. Дневная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем дождь, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусом мороза до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4-9 градусов.

Народный прогноз: 23 марта отмечается день памяти мученика Кондрата (Кодрата). В старину была пословица, что в этот день "туман съедает снег", то есть указывает на приход тепла. Туман так же указывал на теплую середину мая, а иней - на дождливый день на Исакия Змеевика (12 июня). Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. А еще 23 марта бывает первая в новом году гроза. Рыбаки в этот день обращали внимание на весенние ручьи: если они бегут в лунку, то будет хорошо ловиться плотва.