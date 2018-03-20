03:00 20.03.2018 | Общество | Новости
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Принц Гарри решил обойтись без брачного контракта

Принц Соедененного королевства Великобритании Гарри и его будущая невеста актриса Меган Маркл решили обойтись без составления брачного контракта перед свадьбой. Гарри заявил, что не собирается разводиться и уверен в чувствах. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Гарри решил обойтись без брачного контракта

Принц выразил уверенность, что его брак будет продолжительным и нерушимым, поэтому в брачном договоре нет необходимости.

Не смотря на его решение, королевский двор настаивает на составлении такого документа. 

Наследнику напомнили, что нужно учитывать тот факт, что у будущей супруги уже есть опыт развода (в 2013 году актриса после двух лет брака развелась с кинорежиссером Тревором Энгельсоном).

Стоит заметить, что до этого от составления контракта также отказались члены его семьи, брат Гарри, принц Уильям и его мать, принцесса Диана.

По неофициальной информации, состояние жениха оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 34 миллионов евро).

Невеста Меган владеет 4 миллионами фунтов (около 4,5 миллиона евро).

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Интернете появился первый проморолик фильма, который посвященный истории любви представителя британского монаршего семейства принца Гарри и американской актрисы  Меган Маркл.


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