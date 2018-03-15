В Борисполе лайнер МАУ совершил аварийную посадку

Как отмечается, на борту в момент посадки находилось 46 человек. К счастью, пилотам удалось удачно посадить самолет.

В Бориспольском районном отделении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в 14.35 из столичного управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ведомства, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самолет авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам, экстренно приземлился в Вене из-за "проблемного" пассажира.