18:34 15.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Борисполе лайнер МАУ совершил аварийную посадку

Самолет Международных авиалиний Украины следовал по рейсу Хельсинки-Киев, пока на борту не возникли технические неприятности. Лайнер совершил аварийную посадку в киевском аэропорту Борисполь. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В Борисполе лайнер МАУ совершил аварийную посадку

Как отмечается, на борту в момент посадки находилось 46 человек. К счастью, пилотам удалось удачно посадить самолет.

В Бориспольском районном отделении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что в 14.35 из столичного управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ведомства, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", самолет авиакомпании Transavia Airlines, который летел из Дубая в Амстердам, экстренно приземлился в Вене из-за "проблемного" пассажира.


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