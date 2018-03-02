07:57 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

В море Банда у берегов Индонезии в ночь на пятницу, 2 марта, произошло сильное землетрясение.

Возле берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Его магнитуда составила 6,0 баллов по шкале Рихтера. На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр находился в 272 километров к западу от города Туал с населением около 40 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 151 километра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке острова Новая Гвинея в ночь на понедельник, 26 февраля, произошло мощное землетрясение. Подземный толчок магнитудой 7,4 баллов по шкале Рихтера был зафиксирован на глубине десяти километров. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр стихии находился в 104 километрах к западу от города Менди.


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