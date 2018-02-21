По всей Польше массово проверяют нелегальных работников

Отмечается, что рейды с проверками пройдет по всей стране.

Согласно информации издания, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Нелегалы работают без документов, а иногда даже без визы.

Капитан морского командования Анджей Юзьвяк сообщил, что недавно сотрудники спецорганов проверили проверки агентств по трудоустройству в Гданьске. В результате рейдов, было выявлено 134 иностранцев нелегалов, из них 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси.

За трудовые правонарушения грозят санкции как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцам агентства грозит штраф в размере до 30 тысяч злотых, а нелегальные работники будут вынуждены покинуть территорию Польши.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".