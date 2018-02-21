13:49 21.02.2018 | Общество | Новости
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По всей Польше массово проверяют нелегальных работников

Польские пограничники начали массовую проверку фирм, которые занимаются трудоустройством иностранцев. Об этом сообщает Польское радио.

По всей Польше массово проверяют нелегальных работников

Отмечается, что рейды с проверками пройдет по всей стране.

Согласно информации издания, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Нелегалы работают без документов, а иногда даже без визы.

Капитан морского командования Анджей Юзьвяк сообщил, что недавно сотрудники спецорганов проверили проверки агентств по трудоустройству в Гданьске. В результате рейдов, было выявлено 134 иностранцев нелегалов, из них 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси.

За трудовые правонарушения грозят санкции как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцам агентства грозит штраф в размере до 30 тысяч злотых, а нелегальные работники будут вынуждены покинуть территорию Польши.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Венгерской Республики Виктор Орбан, заявил, что беженцы прибывающие в Венгрию, являются "мусульманскими захватчиками".

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