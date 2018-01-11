Новая коллегия судей по делу Штепы объявила самоотвод

Как сказано в заявлении коллегии, оглашенном председательствующим судьей, основанием для самоотвода стало начало досудебного расследования прокуратурой Харьковской области по факту получения судьями Ленинского райсуда Харькова взятки за вынесение заведомо неправосудного судебного решения во время рассмотрения судебного дела.

Эти обстоятельства вызывают сомнения в возможности рассмотрения непредвзятого рассмотрения всеми судьями Ленинского райсуда уголовного делпа против обвиняемой Штепы, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, является основанием для самоотвода.

При этом в документе указано, что судья Евтифьев, который является переселенцем из зоны АТО, где сейчас живет его мама и близкие родственники, заявляет о невозможности принимать участие в деле из опасений за их жизнь и здоровье.

В свою очередь гособвинитель выступила против удовлетворения самоотвода, поскольку новоназначенные члены коллегии раньше не принимали участие в рассмотрении дел в отношении Штепы. Вместе с тем защита и обвиняемая поддержали самоотвод коллегии.

Напомним, сегодня коллегия судей Ленинского райсуда Харькова в составе Людмилы Шрамко, Виталия Бондаренко и Александры Гринчук, слушавшая дело в отношении Н.Штепы, также заявила самоотвод, ссылаясь на уголовное производство, расследуемое прокуратурой Харьковской области, и удовлетворила его.

Как сообщал УРА-Информ, 9 января заседание по делу Нели Штепы, которую судят за государственную измену, не состоялось. По предварительной информации, главный судья по ее делу просто не появился в зале заседания суда из-за болезни, о которой он сообщил в письменном виде. Следующее заседание запланировано на 11 января.