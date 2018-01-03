Марчук не видит перспектив по введению миротворцев на Донбасс

Как заявил политик во вторник вечером, 3 января, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов, у него нет надежды, что удастся в ближайшее время договорится о введении миротворческого контингента.

При этом, по его мнению, для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций. Первая - по поддержанию мира и принуждению к миру, и последним предусматривается применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев.

Вместе с тем Марчук отметил, что поскольку уже прозвучало много заявлений на различных уровнях, в том числе от глав так называемых республик о том, что они против предложенной Украиной инициативы введения миротворцев, то он не видит в ближайшее время перспективы введения миротворцев. Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно продвигать, и президент Порошенко правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН, - подытожил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском МИДе заявили, что Россия не допустит ввода миротворцев ООН на весь оккупированный Донбасс.