Транспортные очереди на границе Польши и Словакии ликвидированы

Украинские пограничники заявляют, что огромные очереди не украино-польской и украино-словацкой границе на данный момент отсутствуют. Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы.
Ранее на пунктах пропуска на этих участках границы образовались огромные очереди из-за того, что много рабочих возвращались с заработков в Словакии и Польше на рождество и новогодние праздники к своим семьям. Сейчас Государственной пограничной службой Украины удалось должным образом скоординировать движение транспорта по всем полосам трассы на подступах к пограничным КПП. В результате все пункты пропуска на границе с Польшей и Словакией продолжают работать в обыкновенном режиме. Этого удалось достичь при сотрудничестве с правоохранителями.
Вся операция заняла сутки, накопления транспорта в ближайшие дни не ожидается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее очереди фур на украинско-словацкой границе протянулись на несколько километров.