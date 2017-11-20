На Львовщине обесточены 11 населенных пунктов

Так, электроснабжение пропало на Бродовском районе Львовщины. Такие данные распространили в пресс-службе Львовоблэнерго.

По итогам срабатывания аппаратуры защиты без электроснабжения остались 11 населенных пунктов, что в Бродовском районе. Известно также, что в 22:25 электроснабжение в двух местных селах было восстановлено. Работы же по восстановлению электроснабжения прочих населенных пунктов продолжают.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье по причине снегопадов ранее было объявлено штормовое предупреждение.