15:58 04.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Розенко рассказал о том, как будут начисляться пенсии инвалидам

Пенсии инвалидам разной степени и групп начнут начисляться по новой пенсионной реформе уже с первого декабря. Об заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Розенко рассказал о том, как будут начисляться пенсии инвалидам

Чиновник сообщил, что в следующем году будет происходить увеличение прожиточного минимума, а потому пенсии могут снова вырасти. Это не Это не последнее повышение пенсий, механизм расчета пенсионных выплат будет постоянно улучшаться и осовремениваться, а так стоит ожидать очередного повышения пенсий с первого октября 2018 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что на социальную помощь и выплаты будет выделено около 122 млрд гривен, а инвалидов работодатели будут обязаны обеспечивать трудоустройство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер нашей страны Павел Розенко поведал о том, что Украина от категории людей, которые вправе получать заслуженные льготы, не будет отказываться.


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