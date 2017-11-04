Розенко рассказал о том, как будут начисляться пенсии инвалидам

Чиновник сообщил, что в следующем году будет происходить увеличение прожиточного минимума, а потому пенсии могут снова вырасти. Это не Это не последнее повышение пенсий, механизм расчета пенсионных выплат будет постоянно улучшаться и осовремениваться, а так стоит ожидать очередного повышения пенсий с первого октября 2018 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, что на социальную помощь и выплаты будет выделено около 122 млрд гривен, а инвалидов работодатели будут обязаны обеспечивать трудоустройство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-премьер нашей страны Павел Розенко поведал о том, что Украина от категории людей, которые вправе получать заслуженные льготы, не будет отказываться.