СБУ задержала диверсанта на закладке бомбы в Донецкой области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, представители так называемого "министерства госбезопасности" по указанию кураторов из российского Генштаба привлекли жителя Краматорска к совершению террористического акта.

Отмечается, что с мужчиной проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.

Оперативники задокументировали, что диверсант предварительно осматривал территорию объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 кг тротила.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре оккупированного Донецка произошел сильнейший взрыв в жилой пятиэтажке, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Как утверждают спасатели, эпицентр взрыва находился на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Красноармейская в центре Донецка. Также они отметили, что из-за инцидента пострадал мужчина, у него травма ноги, и женщина - на данный момент проводится ее эвакуация из квартиры.