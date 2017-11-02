10:59 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СБУ задержала диверсанта на закладке бомбы в Донецкой области - ФОТО

В Донецкой области задержали диверсанта самопровозглашенной "Донецкой народной республики", который пытался подорвать подстанцию на железной дороге.

СБУ задержала диверсанта на закладке бомбы в Донецкой области - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным следствия, представители так называемого "министерства госбезопасности" по указанию кураторов из российского Генштаба привлекли жителя Краматорска к совершению террористического акта.

Отмечается, что с мужчиной проведены специальные учения по обращению с взрывными устройствами и соответствующий инструктаж. Диверсант получил задание взорвать одну из подстанций, которая обеспечивает бесперебойную работу железной дороги в районе проведения антитеррористической операции.

Оперативники задокументировали, что диверсант предварительно осматривал территорию объекта, и задержали его во время закладки самодельного взрывного устройства в эквиваленте 4,5 кг тротила.

Как ообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре оккупированного Донецка произошел сильнейший взрыв в жилой пятиэтажке, в результате чего пострадали по меньшей мере два человека. Как утверждают спасатели, эпицентр взрыва находился на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Красноармейская в центре Донецка. Также они отметили, что из-за инцидента пострадал мужчина, у него травма ноги, и женщина - на данный момент проводится ее эвакуация из квартиры.


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