13:52 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

Киевские ученики стали призерами Международного языкового конкурса знатоков китайского языка - "Китайский мост". В этом году он уже в десятый раз проходил в КНР.

Украинские ученики стали призерами международного конкурса знатоков китайского языка

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что украинскую команду представляли ученики 11-Б класса Киевской гимназии восточных языков Дмитрий Гордеев и Анастасия Байдюк.

Они получили первое место в он-лайн голосовании зрительских симпатий и III место в командном зачете. Также Анастасия Байдюк заняла III место в личном зачете среди конкурсантов, а Дмитрий Гордеев получил специальный приз жюри конкурса за творчество и талант.

Добавим, что конкурс "Китайский мост" - это масштабное соревнование для учащихся из всех стран мира, целью которого является популяризация китайского языка и культуры. Он дает возможность лучшим ученикам показать свой уровень владения китайским языком, знания в области истории, искусства, географии, музыки, литературы Китая.

В этом году в соревнованиях приняли участие 110 команд из 80 стран мира.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пилотных классах проекта "Новая украинская школа" дети будут учиться с применением  LEGO. Более ста пилотных школ обеспечат методикой LEGO. А к переобучению учителей, которые в 2018 году будут брать первый класс "Новой украинской школы", присоединятся тренеры The LEGO Foundation.


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