11:55 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе взрывами покалечены 68 детей, - Ирина Геращенко

На сегодняшний день в зоне проведения Антитеррористической операции в результате взрывов от мин искалечены 68 детей.

На Донбассе взрывами покалечены 68 детей, - Ирина Геращенко

Всего зафиксировано 1200 случаев подрывов детей. Об этом во вторник, 31 октября, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер ВРУ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, она благодарна Великобритании за активную поддержку программ по гуманитарному разминированию в Украине.

Ирина Геращенко также отметила, что возле линии разграничения, в постоянной зоне риска, проживает почти 30 тысяч детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко заверила, что Украина готова помиловать 313 уголовных преступников для освобождения 88 украинских пленников, содержащихся на оккупированных территориях.


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