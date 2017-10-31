На Донбассе взрывами покалечены 68 детей, - Ирина Геращенко

Всего зафиксировано 1200 случаев подрывов детей. Об этом во вторник, 31 октября, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер ВРУ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, она благодарна Великобритании за активную поддержку программ по гуманитарному разминированию в Украине.

Ирина Геращенко также отметила, что возле линии разграничения, в постоянной зоне риска, проживает почти 30 тысяч детей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Ирина Геращенко заверила, что Украина готова помиловать 313 уголовных преступников для освобождения 88 украинских пленников, содержащихся на оккупированных территориях.