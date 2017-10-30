КНДР объявила о планах запустить еще несколько спутников

Об этом пишет Ренхап со ссылкой на официальный печатный орган северокорейских властей Родонг Синмун.

В публикации говорится, что в соответствии со своей пятилетней космической программной Пхеньян запустит несколько спутников, в том числе стационарный. Свои намерения власти КНДР объясняют тем, что это "улучшит жизни людей".

Некоторые страны манипулировали резолюциями ООН по санкциям против КНДР и помешали развитию космической программы.

Пхеньян также подчеркивает, что имеет право на развитие космической программы, как и "любое суверенное государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Северной Корее провели учения населения на случай ядерной войны.В учениях было задействовано как гражданское население, так и сотрудники спецслужб, полиции, военные и обыкновенные чиновники. Для того, чтобы не привлекать авиацию противника был отработан специальный прием "затемнения", при котором у населения и ведомств отключают свет, дабы не привлекать внимание противника.