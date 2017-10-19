Суд продолжит выбирать новую меру пресечения Розенблату в пятницу

Выбирать меру пресечения политику продолжат в пятницу в два часа дня. Как пояснил следственный судья Александр Бобровник, на сегодняшнее заседание Розенблат пришел без своих адвокатов, а поскольку сотрудники НАБУ отобрали у него телефоны, он не имеет возможности связаться с ними.

В связи с чем, Розенблат попросил суд объявить в рассмотрении ходатайства перерыв до завтра.

В свою очередь прокурор САП был против, пояснив, что адвокатов было должным образом уведомлено о заседании. По каким причинам они не изъявили желания присутствовать на судебном заседании, неизвестно.

Вместе с тем суд удовлетворил ходатайство Розенблата и объявил перерыв в заседании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в аэропорту "Киев" сотрудники НАБУ задержали Брозенблата. Сегодня у подозреваемого закончился срок предыдущей меры пресечения и он решил улететь в Кельн.