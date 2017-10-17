Украина 29 октября перейдет на зимнее время

Это произойдет в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года. Как сказано в документе, на всей территории Украины вводится в последнее воскресенье октября зимнее время переводом стрелки часов в четыре часа ночи на один час назад.

Напомним, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.

Переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта месяца и на зимнее - в последнее воскресенье октября.

Впервые перевод стрелок на летнее и зимнее время был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Сейчас на летнее и зимнее время переходят более чем в 110 странах мира.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на последнее воскресенье марта Украина перешла на летнее время.