Во Франции митинг бюджетников собрал около 400 тыс. человек

По оценке профсоюзов, в Париже на забастовку вышли 45 тысяч человек, полиция сообщает о 26 тысячах митингующих.

В столице акция была мирной, но местами произошли столкновения с полицией. Протестующие били витрины банков и автобусные остановки – в результате чего полиция применила слезоточивый газ.

Из-за забастовки отменили до 30% авиарейсов, а также уроки в школах.

Впервые за последние десять лет профсоюзы во Франции призвали к протесту все 5,4 млн сотрудников бюджетной сферы в ответ на намерения правительства сократить 120 тысяч бюджетников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Финляндии проходят массовые забастовки водителей, которые спровоцировали серьезные осложнения с движением общественного транспорта. По информации издания, в Финляндии в Эспоо, а также восточной части городов Вантаа и Хельсинки проводят забастовки водители транспортной компании Nobina.