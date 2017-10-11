08:15 11.10.2017 | Общество | Новости
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Во Франции митинг бюджетников собрал около 400 тыс. человек

По данным профсоюзов, по всей Франции забастовку устроили 400 тысяч человек, несогласных с планами правительства массово сократить бюджетников. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Во Франции митинг бюджетников собрал около 400 тыс. человек

По оценке профсоюзов, в Париже на забастовку вышли 45 тысяч человек, полиция сообщает о 26 тысячах митингующих.

В столице акция была мирной, но местами произошли столкновения с полицией. Протестующие били витрины банков и автобусные остановки – в результате чего полиция применила слезоточивый газ. 

Из-за забастовки отменили до 30% авиарейсов, а также уроки в школах.

Впервые за последние десять лет профсоюзы во Франции призвали к протесту все 5,4 млн сотрудников бюджетной сферы в ответ на намерения правительства сократить 120 тысяч бюджетников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Финляндии проходят массовые забастовки водителей, которые спровоцировали серьезные осложнения с движением общественного транспорта. По информации издания, в Финляндии в Эспоо, а также восточной части городов Вантаа и Хельсинки проводят забастовки водители транспортной компании Nobina.


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