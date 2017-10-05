16:59 05.10.2017 | Общество | Новости
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Польская полиция почти сутки удерживала украинку без всяких объяснений

Украинку удерживали в польской полиции почти сутки, запугивали и дважды заставили раздеться без предъявления каких-либо обвинений. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Польская полиция почти сутки удерживала украинку без всяких объяснений

По информации ведомства, 21-летняя гражданка Украины после ссоры с бывшим польским бойфрендом, провела ночь в отделении полиции города Вроцлав.

По словам девушки ее дважды заставили полностью раздеться для обыска, пугали депортацией, а отпустили только на следующее утро без предъявления обвинений.

Сообщается, что бывший парень девушки вызвал полицию и обвинил украинку в том, что она украла его телефон.

После того как представители полиции прибыли на место инцидента, девушка была доставлена в комиссариат, где ее продержали почти сутки без всяких объяснений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак считает, что страна не обязана выполнять  миграционные обязательства прошлого правительства.


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