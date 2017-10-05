Польская полиция почти сутки удерживала украинку без всяких объяснений

По информации ведомства, 21-летняя гражданка Украины после ссоры с бывшим польским бойфрендом, провела ночь в отделении полиции города Вроцлав.

По словам девушки ее дважды заставили полностью раздеться для обыска, пугали депортацией, а отпустили только на следующее утро без предъявления обвинений.

Сообщается, что бывший парень девушки вызвал полицию и обвинил украинку в том, что она украла его телефон.

После того как представители полиции прибыли на место инцидента, девушка была доставлена в комиссариат, где ее продержали почти сутки без всяких объяснений.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак считает, что страна не обязана выполнять миграционные обязательства прошлого правительства.