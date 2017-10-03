12:25 03.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье у мужчины изъяли боеприпасы и оружие

Следствие в н.п. Запорожье сейчас устанавливает источник поступления боеприпасов.

В Запорожье у мужчины изъяли боеприпасы и оружие

Известно, что в Запорожье правоохранители у жителя изъяли серьезный арсенал оружия, а также боеприпасов. Такие данные распространила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

В процессе проведения операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители провели задержание местного жителя, которого подозревали в совершении преступления в области незаконного оборота оружия. У человека вскоре изъяли примерно пять тысяч боеприпасов и восемь единиц оружия. Согласно данным пресс-службы, второго октября правоохранители устроили задержание жителя Запорожья, занимавшегося приобретением, а также сбытом и ношением оружия.

Как сообщал УРА-Информ, оружие ранее изъяли у жителя Кировоградщины.


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