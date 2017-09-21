По центру Одессы прогулялся слон - ФОТО

Также, животное наблюдали на Садовой улице.

По данным полицейских, этот слон направлялся в Одесский цирк, где будет готовиться к показу новой программы Слоны и сильные люди, премьера которой состоится 23 сентября.

Отметим, что в данный момент на месте работает полиция и служба спасения животных.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ",В украинской столице вблизи Московского моста местные жители заметили крупного лося, который разгуливает себе спокойно по городу.