ГосЧС назвала вероятную причину пожара в одесском лагере

Это наиболее вероятная причина, которая могла стать причиной возникновения пожара. Возгорание началось в жилой комнате №4 на первом этаже здания.

В этой комнате проживала воспитательница. Об этом в понедельник, 18 сентября, во время заседания оперативного штаба сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктор Федорчак.

В свою очередь начальник областной полиции Дмитрий Головин заявил, что есть вероятность, что третья пропавшая девочка может быть жива. Родственники девочки не верят, что она погибла и поэтому сейчас проводятся поисковые мероприятия с родственниками погибших. Все надеются на чудо, - сообщил Головин.

Напомним, для расследования обстоятельств гибели детей в результате пожара в детском лагере Одессы создана совместная рабочая группа.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Одесской области начала следственные действия в органах местной власти.