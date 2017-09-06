У берегов Мексики возник новый шторм "Катя"

Тропический шторм под названием "Катя" возник вслед за ураганом "Ирма".
Так, на данный момент около берегов Мексики шестого сентября 2017 г. возник новый тропический шторм под названием "Катя". Такие данные распространили в Associated Press.
Вслед за ураганом под названием "Ирма", возникшим в Карибском море и который направился в сторону штата Флорида, в Мексиканском заливе возник также и новый тропический шторм - "Катя".
Данный шторм был сформирован в начале среды около берегов Мексики. Согласно информации центра ураганов США – порывы ветра шторма по имени "Катя" уже сейчас достигают 65 километров в час, а также могут усилиться в течение следующих двух дней.
Как сообщал УРА-Информ, ранее на Мексику надвигался тихоокеанский шторм под названием "Лидия".