У берегов Мексики возник новый шторм "Катя"

Так, на данный момент около берегов Мексики шестого сентября 2017 г. возник новый тропический шторм под названием "Катя". Такие данные распространили в Associated Press.

Вслед за ураганом под названием "Ирма", возникшим в Карибском море и который направился в сторону штата Флорида, в Мексиканском заливе возник также и новый тропический шторм - "Катя".

Данный шторм был сформирован в начале среды около берегов Мексики. Согласно информации центра ураганов США – порывы ветра шторма по имени "Катя" уже сейчас достигают 65 километров в час, а также могут усилиться в течение следующих двух дней.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Мексику надвигался тихоокеанский шторм под названием "Лидия".