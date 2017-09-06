16:20 06.09.2017 | Общество | Новости
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У берегов Мексики возник новый шторм "Катя"

Тропический шторм под названием "Катя" возник вслед за ураганом "Ирма".

У берегов Мексики возник новый шторм

Так, на данный момент около берегов Мексики шестого сентября 2017 г. возник новый тропический шторм под названием "Катя". Такие данные распространили в Associated Press.

Вслед за ураганом под названием "Ирма", возникшим в Карибском море и который направился в сторону штата Флорида, в Мексиканском заливе возник также и новый тропический шторм - "Катя".

Данный шторм был сформирован в начале среды около берегов Мексики. Согласно информации центра ураганов США – порывы ветра шторма по имени "Катя" уже сейчас достигают 65 километров в час, а также могут усилиться в течение следующих двух дней.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Мексику надвигался тихоокеанский шторм под названием "Лидия".


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