13:34 05.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки среди силовиков погибших не было

В течение суток в местах на востоке страны, где проводится АТО, погибших не было.

В зоне АТО за сутки среди силовиков погибших не было

Таким образом - на Донбассе в течение суток четвертого сентября по итогам ведения боевых действий среди украинских защитников раненых и погибших нет. Эту информацию в рамках недавнего брифинга распространил спикер украинского Минобороны по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

Согласно его словам – в течение прошлых суток четвертого числа никто на востоке не погиб и не был ранен. При этом известно, что глава РФ ранее отметил, что Россия внесет в Совет ООН резолюцию касательно размещения миротворцев на разграничительной линии Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО сейчас ситуация обостряется.


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