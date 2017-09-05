В зоне АТО за сутки среди силовиков погибших не было

Таким образом - на Донбассе в течение суток четвертого сентября по итогам ведения боевых действий среди украинских защитников раненых и погибших нет. Эту информацию в рамках недавнего брифинга распространил спикер украинского Минобороны по вопросам АТО - Александр Мотузяник.

Согласно его словам – в течение прошлых суток четвертого числа никто на востоке не погиб и не был ранен. При этом известно, что глава РФ ранее отметил, что Россия внесет в Совет ООН резолюцию касательно размещения миротворцев на разграничительной линии Донбасса.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО сейчас ситуация обостряется.