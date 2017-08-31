12:49 31.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина поможет Грузии в ликвидации лесных пожаров

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отправить специальным транспорт и гуманитарную помощь в Грузию.

Украина поможет Грузии в ликвидации лесных пожаров

Об этом передает передает пресс-служба главы государства.

Согласно информации службы, украинский глава отправил специальное постановление в Кабинет министров с просьбой срочно организовать гуманитарный отряд и выделить транспорт для помощи Грузии в борьбе с масшабными лесными возгораниями.

Напомним, что ГСЧС выделила пожарный самолет, который прибыл в Кутаиси позавчера, где успел помочь местным пожарным службам в тушении лесных массивов.

Соответствующие договоренности о взаимной помощи в борьбе с климатическими катаклизмами существуют между двумя странами с 2014 года. 

Непрогнозируемая жара в Грузии привела к возгоранию лесов в нескольких локальных районах страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что в течение прошлой недели подразделения ГСЧС сумели спасти 66 человек, а также устранить 2 тыс. 482 возгорания.


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