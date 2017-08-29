В Николаеве полиция задержала "Мультика", - Луценко

Среди арестованных лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик". Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, сегодня Генеральная прокуратура Украины и Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины проводили совместную операцию. Были арестованы лица, которые подозреваются в создании преступной организации.

На протяжении 2008-2017 годов они занимались угрозами, убийствами, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонов, присвоением имущества и государственных средств, - пояснил Луценко, добавив, что члены этой группировки установили контроль за деятельностью политических партий, а также влияли на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня утром в Николаеве проводились обыски. Силовики обыскивают депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей.