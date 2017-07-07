17:37 07.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за неделю погиб один мирный житель, - Хуг

На Донбассе за последние семь дней трое мирных жителей были ранены.

На Донбассе за неделю погиб один мирный житель, - Хуг

Так, в течение недели. Что прошла, на Донбассе по итогам обстрелов ранения получили трое мирных жителей. При этом еще один гражданский по итогам войны погиб. Такое сообщение поступило от А. Хуга – представителя миссии ОБСЕ на востоке Украины.

По его словам, гибель человека зафиксирована в н.п. Старомихайловка. А в Бахмуте же женщина и мужчина были ранены от боеприпаса, который не взорвался. Также один мирный житель ранен от обстрелов в Докучаевске.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе в течение суток один силовик Украины получил ранения и травмы. Террористы устроили 25 обстрелов силовиков.


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