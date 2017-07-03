На Донетчине с перебоями работает линия "102"

Сегодня такая информация поступила от ГУ НП Донетчины. Согласно этим данным – примерно в два часа ночи третьего июля из-за того, что бы поврежден магистральный кабель в функционировании линии 102 появились сбои.

Сейчас эксперты трудятся над тем, чтобы эти сбои устранить. В полицию же гражданам предлагается обращаться, пользуясь номерами дежурных частей, а также еще по некоторым резервным номерам. А когда линия вновь начнет функционировать нормально – про это тут же всем сообщат.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице злоумышленники совершили ограбление магазина мобильных телефонов.