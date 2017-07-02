10:49 02.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине начала работать первая водная полиция

Первого июля 2017 г. в Мариуполе в автопарке полиции появился новый катер.

На Донетчине начала работать первая водная полиция

Таким образом – в н.п. Мариуполь свою работу начала водная полиция – первая в регионе. Первого июля в городе появился первый катер. Эти данные уже распространила пресс-служба полиции Донетчины.

Известно, что в последние три года правоохранители пытались охватить также водное направление работы, потому что в регионе – большая береговая линия. Поэтому скоро со стороны моря также начнут обеспечивать порядок. Правоохранители в т.ч. намерены оказывать помощь пограничникам, а также спасателям, ВСУ и другим.

Как сообщал УРА-Информ, украинским военным морякам под силу вернуть Украине Крым – сообщал ранее А. Парубий.


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