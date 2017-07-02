На Донетчине начала работать первая водная полиция

Таким образом – в н.п. Мариуполь свою работу начала водная полиция – первая в регионе. Первого июля в городе появился первый катер. Эти данные уже распространила пресс-служба полиции Донетчины.

Известно, что в последние три года правоохранители пытались охватить также водное направление работы, потому что в регионе – большая береговая линия. Поэтому скоро со стороны моря также начнут обеспечивать порядок. Правоохранители в т.ч. намерены оказывать помощь пограничникам, а также спасателям, ВСУ и другим.

Как сообщал УРА-Информ, украинским военным морякам под силу вернуть Украине Крым – сообщал ранее А. Парубий.